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САП анонсировала процесс заочного осуждения судьи Чауса

Четверг, 12 января 2017, 14:20

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена начать процесс заочного осуждения судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на следующей неделе.

Об этом "Українським новинам" сказал прокурор САП, процессуальный руководитель в данном уголовном производстве Василий Кричун.

"Ходатайство о получении разрешения на специальное (заочное) расследование будет подано на следующей неделе", – сообщил он.

Прокурор отметил, что ходатайство может быть подано только после публикации информации о розыске Чауса в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".

Данная информация должна быть опубликована в газете на текущей неделе.

Также прокурор отметил, что имеется оперативная информация о возможном местопребывании судьи Чауса.

Прокурор САП не озвучил ее, но отметил, что судьи нет в Украине, аннексированном Россией Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса.

Кричун сообщил, что на данный момент действует решение суда о задержании Чауса для доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Чауса.

9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили его при получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратурасудвзятка
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