В Пентагоне заявили о ликвидации 5 боевиков Аль-Каиды

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Четверг, 26 января 2017, 05:25

Вооруженные силы США в Йемене провели три успешных операции на протяжении прошлой недели, во время которых уничтожили пятерых высокопоставленных боевиков Аль-Каиды.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, передает "Укринформ".

"Военными ударами в провинции Байда в центральной части Йемена на прошлой неделе ликвидировано пятерых оперативников организации Аль-Каида на Аравийском полуострове", - отмечается в документе.

Так, во время операции 21 января ликвидированы трое оперативников. Кроме того, удары проводились 20 и 22 января, во время которых были убиты по одному высокопоставленному боевику террористической организации.

"Удары по Аль-Каиде в Йемене оказывают постоянное давление на террористическую сеть и служат предохранительным фактором для планирования и осуществления атак против США и наших союзников", - заявил представитель Центрального командования США Джош Жак.

Одновременно он отметил, что террористическая группировка остается серьезной угрозой для региона и за его пределами.

Темы: США терроризм
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