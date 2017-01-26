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У Пентагоні заявили про ліквідацію 5 бойовиків Аль-Каїди

Четвер, 26 січня 2017, 04:25

Збройні сили США в Ємені провели три успішних операції протягом минулого тижня, під час яких знищили п'ятьох високопоставлених бойовиків Аль-Каїди.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, передає "Укрінформ".

"Військовими ударами в провінції Байда в центральній частині Ємену минулого тижня ліквідовано п'ятьох оперативників організації Аль-Каїда на Аравійському півострові", - наголошується в документі.

Так, під час операції 21 січня ліквідовані троє оперативників. Крім того, удари проводилися 20 і 22 січня, під час яких було вбито по одному високопоставленому бойовику терористичної організації.

"Удари по Аль-Каїді в Ємені чинять постійний тиск на терористичну мережу і служать запобіжним чинником для планування і здійснення атак проти США і наших союзників", - заявив представник Центрального командування США Джош Жак.

Водночас він зауважив, що терористичне угруповання залишається серйозною загрозою для регіону і за його межами.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтероризм
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