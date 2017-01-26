МСЗ: Зеркаль неверно трактовали. Крым и Донбасс должны обсуждать с Украиной

10416 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 13:38

Слова о том, что президент США Дональд Трамп может исключить Киев из переговоров о Донбасса - является произвольной трактовой Reuters и не отражают позиции Украины.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Елена Зеркаль не говорила об обеспокоенности тем, что Трамп может исключить Украину из переговоров по Донбассу. Слова, на которые вы обратили внимание, были выводами, сделанными журналистами Рейтерс", - отметила Беца.

"Говоря об обеспокоенности по поводу возможного исключения Украины из переговоров по Донбассу, заместитель Министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила: " Мы последовательно исходим из одной позиции: любые переговоры по Украине, включая Крым и Донбассом, должны происходить с нашим участием. Это чрезвычайно важно, ведь речь идет о будущем нашего государства", - сказала Беца.

Как известно, ранее вышел комментарий Зеркаль в издании Reuters. В нем в подводке к ее цитате издание отметило, что Украина обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп в попытке улучшить отношения с Москвой, может исключить Киев из переговоров по Донбассу.

 

Украинская правда

Темы: МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В МИД обеспокоены, что Трамп захочет исключить Киев из переговоров по Донбасу 26 января 2017, 01:51
Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраниться — МИД 23 января 2017, 22:15
Перебыйнис стал послом Украины в Чехии 23 января 2017, 13:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело
Число претендентов на руководителя Нацполиции сократилось до 10
МИД: Зеркаль неверно трактовали. Крым и Донбасс должны обсуждать с Украиной
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Все новости
Интервью

Технологии и теология – российский философ Кети Чухров о трендах в мире и искусстве

Be Very Special

Женя Михайленко – как стать шеф-поваром до 30 лет и что случилось с нашей культурой питания