Число претендентов на руководителя Нацполиции сократилось до 10

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Четверг, 26 января 2017, 14:37

Консультационная комиссия по отбору председателя Национальной полиции отобрала 10 кандидатов из 43, которых пригласят на собеседование.

Об этом 26 января на пресс-конференции сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров.

Захаров назвал фамилии 10 кандидатов, которых пригласят на интервью: Вячеслав Аброськин, Леонид Антоненко, Александр Берладин, Константин Бушуев, Андрей Вишневский, Вадим Гиренко, Дмитрий Головин, Сергей Князев, Алексей Шевчук, Станислав Людкевич.

Интервью кандидатов будут проходить по графику, по два человека в день. Комиссия планирует закончить интервью до 6 февраля.

По итогам интервью комиссия отберет 3 кандидатов, которых представят министру внутренних дел Арсену Авакову.

Кандидатов отобрали по результатам резюме, мотивационных писем и тестирования.

Константин Бушуев - заместитель Председателя Нацполиции Украины.

Сергей Князев возглавляет Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Вячеслав Аброськин возглавляет полицию в Донецкой области, а Дмитрий Головин - полицию Одесской области.

Леонид Антоненко - депутат Киевского городского совета, член фракции "Самопомощь". В 2015 году Антоненко возглавлял департамент регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка.

Александр Берландин - начальник договорного отдела - заместитель начальника юридической службы ООО "Промтоварный рынок" - рынок "Седьмой километр". Этот рынок связывают с экс-нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко.

Андрей Вишневский - директор "Координационного центра по предоставлению правовой помощи".

Вадим Гиренко - первый заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры №6 - Печерского района.

Алексей Шевчук - адвокат, а Станислав Людкевич - гендиректор "Инвестиционной группы Инэко".

24 января в тестировании на должность председателя Нацполиции участвовало 43 кандидата. Известно, что и.о. председателя Национальной полиции Вадим Троян и руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко на тестирование не явились. Позже Троян и Крищенко сообщили, что сняли свои кандидатуры с конкурса.

Ирина Салий, УП

Темы: полиция МВД
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