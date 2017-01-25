Троян и Крищенко снялись с конкурса на должность главы Нацполіції

И.о. руководителя Национальной полиции Вадим Троян и глава Нацполіції Киева Андрей Крищенко сняли свои кандидатуры с конкурса на должность руководителя Национальной полиции Украины.

Об этом они сообщили в Facebook.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции. Как патриот своей профессии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями в Киевской области", - написал Крищенко.

"Так бывает - и надо уважать Закон. Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины", - заявил на своей странице Троян.

В качестве объяснения такого шага Крищенко выложил в соцсеть видео, в котором рассказывает, что уже направил письмо об отказе членам избирательной комиссии. Причина, по его словам, заключается в том, что при его руководстве произошла кровавая перестрелка между правоохранителями в Княжичах под Киевом, в которой погибли пять человек.

"Я не могу продолжать участвовать в конкурсе, имея такое событие, за которое действительно несу непосредственную ответственность", - заявил он.

Троян же объяснил свой отказ тем фактом, что его стаж не соответствует должности.

"Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не буду готовить такую справку. Мое мнение - глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, тем, кто отвечает всем требованиям закона - без поправок, дописок и натяжек", - сказал он.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для того, чтобы полностью соответствовать требованиям к главе Нацполиции.

Как сообщалось, 24 января Троян и Крищенко не пришли на тестирование на должность председателя Нацполіції. Относительно отсутствия Трояна "Украинской правде" объяснили в МВД, что он не явился, поскольку находится в отпуске.

Как известно, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района Киевской области во время спецоперации в результате перестрелки между сотрудниками полиции и ГСО, которые должны были задержать вооруженную банду, погибли 5 правоохранителей. Сейчас Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации.

Украинская правда