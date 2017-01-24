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Троян и Крищенко не пришли на тестирование на должность главы Нацполиции

Вторник, 24 января 2017, 13:25

И.о. председателя Национальной полиции Вадим Троян и руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко не явились на тестирование в рамках конкурса на должность главы Национальной полиции.

Об этом сообщает Укринформ.

Во вторник, 24 января, на тестирование общих навыков пришли 43 кандидата. Они должны были ответить на 60 вопросов в течение часа.

Среди присутствующих были - заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, начальник главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник главного управления НПУ в Одесской области Дмитрий Головин и другие.

Результаты конкурса должны обнародовать в четверг-пятницу на этой неделе.

Как рассказал "Украинской правде" Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, Троян и Крищенко смогут пройти тестирование позже, если смогут доказать, что имели уважительные причины.

 "Если люди, которые не явились на тестирование, предоставят документы, что не пришли по уважительным причинам, то им будет предоставлена возможность досдать", - сказал Шевченко.

В то же время Шевченко утверждает, что ему неизвестно, по каким причинам Троян и Крищенко пропустили тестирования.

Связаться с Вадимом Трояном "Украинской правде" не удалось, поскольку оба его телефоны были отключены. Начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила "Украинской правде", что 24 января Андрей Кришенко был на рабочем месте. Причин неявки Крищенко на тестирование в пресс-службе не знают.

Как известно, конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции.

14 ноября 2016 Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности руководителя Национальной полиции, Кабмин удовлетворил ее просьбу. Ее обязанности пока исполняет первый заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

15 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков объявил консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции.

Ирина Салий, УП

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