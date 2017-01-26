Гарбуз: Митингующие на Донбассе заблокировали вагоны под уголь для ТЭС

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Четверг, 26 января 2017, 17:57

Акция блокировки железной дороги между станциями Светланов и Шипилов несет угрозу энергетической безопасности страны.

Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook.

"Перемещение грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и в ОРДЛО контролируется Координационным центром при штабе АТО. Соблюдение требований действующего законодательства Украины на линии разграничения обеспечивают правоохранительные органы. Теперь они должны дать правовую оценку действиям протестующих", - написал он.

Тыква подчеркнул, что организаторам "блокады" было "официально предложено выступить в качестве наблюдателей на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов".

"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующие заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украины территорию. Если поставка топлива не будет восстановлена, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины ", - написал он.

Как известно, полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланов и Шипилов в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, среди блокировщиков нардепы "Семенченко Семен, Костенко Павел Петрович, Пастух Тарас Тимофеевич, Парасюк Владимир, а также помощник народного депутата Украины Виноградский Анатолий (начальник штаба ветеранов АТО)".

Депутаты-блокировщики называют незаконными перевозки через линию разграничения.

Украинская правда

Темы: Донбасс железная дорога
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Комментарии — 4
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IP: 50.70.246.---Potting Soil26.01.2017 19:00
Треба провести закон, що кожен, хто висувається на нардепа, мусить спершу довести любов і повагу до України, відволонтеривши в АТО 6 місяців
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко26.01.2017 18:34
Молодці. Є ще в Україні нормальні хлопці.
Це точно не бариги шоколадні які тільки набивають собі кишені.
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IP: 31.148.253.---vasyl48426.01.2017 18:30
Правильно зробили, що заблокували. Або воюєм або торгуєм ? Потрібно Україні вугілля? Або визволяємо Донбас або купуємо у інших країнах. У ворога купляти не можна. І тому хлопці, які блокують хочуть чіткості у політиці нашої верхівки. Стан - ні мир ні війна не може продовжуватись вічно.
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IP: 130.180.218.---Саша Алєксєєв26.01.2017 18:19
Дайте депутатам по автомату та б/к до нього і нахер в окопи, там все стане на свої місця.
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