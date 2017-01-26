Гарбуз: Митингующие на Донбассе заблокировали вагоны под уголь для ТЭС

Акция блокировки железной дороги между станциями Светланов и Шипилов несет угрозу энергетической безопасности страны.

Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook.

"Перемещение грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и в ОРДЛО контролируется Координационным центром при штабе АТО. Соблюдение требований действующего законодательства Украины на линии разграничения обеспечивают правоохранительные органы. Теперь они должны дать правовую оценку действиям протестующих", - написал он.

Тыква подчеркнул, что организаторам "блокады" было "официально предложено выступить в качестве наблюдателей на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов".

"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующие заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украины территорию. Если поставка топлива не будет восстановлена, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины ", - написал он.

Как известно, полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланов и Шипилов в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, среди блокировщиков нардепы "Семенченко Семен, Костенко Павел Петрович, Пастух Тарас Тимофеевич, Парасюк Владимир, а также помощник народного депутата Украины Виноградский Анатолий (начальник штаба ветеранов АТО)".

Депутаты-блокировщики называют незаконными перевозки через линию разграничения.

Украинская правда