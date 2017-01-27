Боевики не пропустили на оккупированную территорию гумконвой ООН

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Пятница, 27 января 2017, 01:22

Пророссийские боевики на Донбассе не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации Объединенных Наций, а разрешили движение только одному.

Об этом сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое шли грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территорию был пропущен всего 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без каких-либо объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все остальные 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра", - рассказала она.

По словам Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. Завтра автомобили намерены вернуться на подконтрольную Украине территорию, в ОРДЛО они иехать не планируют.

В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда боевики не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.

Темы: Донбасс гуманитарка ООН
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