Раде предложат отменить весенние выходные

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Пятница, 27 января 2017, 11:33

Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор института Владимир Вятрович.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - подчеркнул он.

По словам историка, Украинский институт национальной памяти уже разработал соответствующий проект закона "О государственных праздниках в Украине".

"В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочить эти праздники, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон", - заявил Вятрович.

По его мнению, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции. "А не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого", - добавил историк.

Вятрович напомнил, какой большой победой для Украины был отказ от 23 февраля.

"Это праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - отметил директор института национальной памяти.

Украинская правда

Темы: празднования День Победы законы Верховная Рада
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Комментарии — 8
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IP: 178.216.189.---Микола Тищенко27.01.2017 13:36
характерна закономірність... Подивіться, якою мовою у коментарях схвалюють ініціативу, а якою - засуцджують. А то кажуть: "какая разница!"... Ось вона, "разніца"...
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IP: 178.216.189.---Микола Тищенко27.01.2017 13:22
питання не те що назріло, не те що перезріло, а вже й загнило. І в цьому причина попередніх (та й гадаю, багатьох наступних) гнилих коментарів. Якби це було зроблено року так 92-93-го, уже усі й забули, що ці ганебні свята у нас були. А тепер, звісно, треба нагадувати, що 1 травня першими святкувати почали фашисти, що жінки мають уже більше прав, ніж чоловіки, та й взагалі - жінка - це просто теж людина, а не привід для додаткового вихідного тощо
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IP: 195.66.212.---Dolento27.01.2017 12:46
Давно мрію, коли приберуть оту восьму Марту, з першою та другою Майями ! Ніяк не розлучимось з комуністичними дурницями - про жінок згадувати у призначений партією день, а на початку весни, запускати танки на Красній площі !
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IP: 93.74.98.---pry4ilok27.01.2017 12:25
Як нація хліборобів ми справді мусимо мати своє унікальне і в чомусь навіть інтимне свято - скажімо, пару - бо зазвичай тільки пара плідна (не будемо тутички про партеногенез) - днів на садіння картоплі (та інших с/г культур), і хай це будуть 1 і 2 травня. А як складуться сприятливі календарні обставини - можна буде об'єднати з 8-м.
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IP: 195.78.69.---Naim27.01.2017 12:21
Просто удивительная власть! 3 года одни гадости и ничего хорошего для людей не сделали, теперь взялись еще и за выходные, похоже, что действительно идет зачистка страны от населения! С миллионами и миллиардами в е-декларациях чиновникам, судьям, депутатам и другим выходных не надо, они садятся на самолеты и летят на субботу-воскресенье на шопинг в Париж или отдыхать на Канары, а основная масса населения на майские праздники садит огороды, и этот праздник труда хотят у них забрать, чтобы покупали египетсткую картошку?
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