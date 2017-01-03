Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре
Инцидент с участием нардепа Сергея Пашинского будет расследовать прокуратура Киевской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook.
"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала она.
"Следователями прокуратуры будут передопроешны все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - добавила Сарган.
Как известно, инцидент произошел 31 декабря вечером в киевской области между депутатом Народного Фронта Сергеем Пашинским и жителем Васильковщины. Пашинский применил огнестрельное оружие и прострелил оппоненту ногу.
В Нацполиции сообщили, что нападавшим был 38-летний житель Васильковского района, который уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.
Инцидент расследуется по статье 296 УК "хулиганские действия".
Украинская правда
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А может начнем с себя - с соблюдения правил на дороге? Пропускать пешеходов, следить за уровнем углекислого газа в атмосфере!
Не хочу никого защищать, но первоначально была цель остановки - это помощь водителю, который стоял без габаритов! Это уже нарушение правил, но если машина полностью заглохла = тоникуда не деться! Зачем оппоненту было драться и устраивать скандал?
Алкоголь в крови многое что решает! Он всегда делает человека неадекватным - в любой ситуации!
Роман Березань:
То нехай патрульні більше інколи працюють, а тут хай розбирається прокуратура, але я вважаю, що таке могло трапитися будь з ким, і потрібно оборонятися інколи і всі мають депутати зброю!
То нехай патрульні більше інколи працюють, а тут хай розбирається прокуратура, але я вважаю, що таке могло трапитися будь з ким, і потрібно оборонятися інколи і всі мають депутати зброю!