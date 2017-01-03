Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре

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Вторник, 3 января 2017, 08:20

Инцидент с участием нардепа Сергея Пашинского будет расследовать прокуратура Киевской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Facebook.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура", - написала она.

"Следователями прокуратуры будут передопроешны все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - добавила Сарган.

Как известно, инцидент произошел 31 декабря вечером в киевской области между депутатом Народного Фронта Сергеем Пашинским и жителем Васильковщины. Пашинский применил огнестрельное оружие и прострелил оппоненту ногу.

В Нацполиции сообщили, что нападавшим был 38-летний житель Васильковского района, который уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение легких телесных повреждений.

Инцидент расследуется по статье 296 УК "хулиганские действия".

Украинская правда

Темы: Пашинский
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Комментарии — 19
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IP: 45.125.244.---Aleksandr Nikitenko03.01.2017 22:41
Все стали такими экспертами во всех вопросах! Как в том анекдоте - синоптики прогнозируют резкое повышение уровня экспертов в области применения оружия! :)
А может начнем с себя - с соблюдения правил на дороге? Пропускать пешеходов, следить за уровнем углекислого газа в атмосфере!
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IP: 212.117.180.---Viktoria Belous03.01.2017 22:29
робін_гудбай:

Не хочу никого защищать, но первоначально была цель остановки - это помощь водителю, который стоял без габаритов! Это уже нарушение правил, но если машина полностью заглохла = тоникуда не деться! Зачем оппоненту было драться и устраивать скандал?
Алкоголь в крови многое что решает! Он всегда делает человека неадекватным - в любой ситуации!
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IP: 195.154.69.---Yaroslav Gavrysh03.01.2017 22:20
Іван Сердюк:
Роман Березань:
То нехай патрульні більше інколи працюють, а тут хай розбирається прокуратура, але я вважаю, що таке могло трапитися будь з ким, і потрібно оборонятися інколи і всі мають депутати зброю!
Вопрос в том - что такое случается постоянно на наших дорогах и думать нужно - как навести порядок на дорогах! Как отремонтировать все дороги и сделать их безопасными и для водителей и для пешеходов!
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк03.01.2017 20:54
Роман Березань:
То нехай патрульні більше інколи працюють, а тут хай розбирається прокуратура, але я вважаю, що таке могло трапитися будь з ким, і потрібно оборонятися інколи і всі мають депутати зброю!
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай03.01.2017 17:32
А чому сам Пашинський не в СІЗО за незаконне застосування зброі та замах на вбивство?..
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