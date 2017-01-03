Справу про постріл Пашинського передали прокуратурі
Інцидент за участі нардепа Сергія Пашинського розслідуватиме прокуратура Київської області.
Про це повідомила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у своєму Facebook.
"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - написала вона.
"Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - додала Сарган.
Як відомо, інцидент стався 31 грудня ввечері на Київщині між депутатом Народного Фронту Сергієм Пашинським і мешканцем Васильківщини. Пашинський застосував вогнепальну зброю і прострелив опоненту ногу.
У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.
Інцидент розслідують за статтею 296 КК "хуліганські дії".
Українська правда
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