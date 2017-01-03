Справу про постріл Пашинського передали прокуратурі

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Вівторок, 3 січня 2017, 08:20

Інцидент за участі нардепа Сергія Пашинського розслідуватиме прокуратура Київської області.

Про це повідомила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у своєму Facebook.

"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - написала вона.

"Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи", - додала Сарган.

Як відомо, інцидент стався 31 грудня ввечері на Київщині між депутатом Народного Фронту Сергієм Пашинським і мешканцем Васильківщини. Пашинський застосував вогнепальну зброю і прострелив опоненту ногу.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.

Інцидент розслідують за статтею 296 КК "хуліганські дії".

Українська правда

Теми: Пашинський
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Коментарі — 7
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай03.01.2017 11:11
Звичайно, що зроблять винним цього п,яного мужика з простреленою ногою...Пашинський не в опозиціі до влади...Як колись був Лозинський..
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IP: 185.112.157.---Kirill Umanskiy03.01.2017 10:51
Вот так всегда у нас! Вместо того чтоб обсуждлать вопросы дорог, их качества, поведения водителей на дороге и соблюдения правил - мы обсуждаем личности! Самим еще не надоело? Что от этого изменится? Менше пьяных на дорогах станет? Меньше будет людей нарушал правила дорожного движения?
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай03.01.2017 10:49
А хіба Пашинський мєнт і був при виконанні службових обов'язків?..І мав право застосовувати табельну зброю?...Він явно іхав собі на якусь п'янку на дачу...І дуже нервував і спішив?..Хай би тоді з особистою охороною іздив...Це не дає йому право застосовувати вогнепальну зброю де треба і не треба до до цивільних осіб, які цієі зброі не мають...Пашинський явно перевищив межі необхідноі особистоі оборони..Чи він вважає, що крутий, бо має пістолет, і йому, як недоторканому службовцю, це позволено?..
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IP: 185.46.151.---Aleksey Lysenko03.01.2017 10:39
вот он какой наш герой! наш революционер, наш активист, борец за справедливость, и наконец просто джентельмен!
а лучшее фото героя можно посмотреть если загуглить картинки с его его именем
ну как не красавчик?!
нее... есть еще, есть точно! ...джентельмены в стране
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IP: 46.22.208.---Dmitry Golota03.01.2017 10:34
Мне кажется, что логичнее - это начать месячник по противодействию "беспределу на дорогах" - когда будут ловить всех нарушителей и водителей и пешеходов и велосепедистов - и все должны отвечать за свои нарушения правил! Правила если бы все соблюдали - то было быменьше конфликтов!
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