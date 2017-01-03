Порошенко запустил Высший совет правосудия

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Вторник, 3 января 2017, 12:19

Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюка и заместителем главы АП Алексеем Филатовым.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что 2016 стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, начат новый орган - Высший совет правосудия (ВРП).

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что законопроект о Высшем совете правосудия получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США.

"Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушивалась к его предложению, поддержала этот Закон и одобрил его в те сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать ВCУ.

Документ был принят Верховной Радой 21 декабря.

Порошенко также подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Украинская правда

Темы: суд Порошенко
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Комментарии — 4
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IP: 91.225.121.---DND03.01.2017 19:04
Яке відношення має корумпований офщорний президетик до СУДу? Країна малоросів.
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IP: 92.113.42.---Дідусь Іванович03.01.2017 17:41
Вся судова гілка влади не має повноважень від народу, а тому прислуговує тим, кого бояться, або тим, хто більше заплатить.
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IP: 92.113.42.---Дідусь Іванович03.01.2017 15:40
Тільки народ є джерелом влади. Призначені державні органи влади й посадовці без повноважень від народу прислуговують тим, хто їх призначив, замість служіння народові. Вся судова гілка влади не має повноважень від народу і створена для захисту влади від народу, а не для служіння народові.
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IP: 95.135.35.---FLAG03.01.2017 14:20
Була колись ВРЮ - Вища Рада Юстиції - трижди судимого бандита Януковича.
Тепер стала ВРП - Вища Рада Правосуддя - поки не судимого гаранта Порошенка...
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