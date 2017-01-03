Порошенко запустил Высший совет правосудия

Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюка и заместителем главы АП Алексеем Филатовым.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что 2016 стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, начат новый орган - Высший совет правосудия (ВРП).

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что законопроект о Высшем совете правосудия получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США.

"Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушивалась к его предложению, поддержала этот Закон и одобрил его в те сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать ВCУ.

Документ был принят Верховной Радой 21 декабря.

Порошенко также подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Украинская правда