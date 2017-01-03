В АТО – без боевых потерь, однако есть погибшие

Сутки в зоне проведения АТО прошли без боевых потерь. Однако из-за пьянства и неосторожного обращения с оружием погибли двое военных.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"В течение суток в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - сказал полковник.

При этом отвечая на вопрос журналистов, Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безвозвратные потери".

"Вчера ближе к вечеру вблизи Марьинки в одном из подразделений ВСУ произошел инцидент. Погибли двое военных и двое получили ранения. Имел место факт нарушения правил обращения с оружием и нарушен запрет на употребление алкоголя", - сообщил он.

Идет расследование инцидента.

Украинская правда