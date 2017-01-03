В АТО – без боевых потерь, однако есть погибшие

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Вторник, 3 января 2017, 12:52

Сутки в зоне проведения АТО прошли без боевых потерь. Однако из-за пьянства и неосторожного обращения с оружием погибли двое военных.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"В течение суток в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - сказал полковник.

При этом отвечая на вопрос журналистов, Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безвозвратные потери".

"Вчера ближе к вечеру вблизи Марьинки в одном из подразделений ВСУ произошел инцидент. Погибли двое военных и двое получили ранения. Имел место факт нарушения правил обращения с оружием и нарушен запрет на употребление алкоголя", - сообщил он.

Идет расследование инцидента.

Украинская правда

Темы: АТО
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Комментарии — 4
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IP: 37.52.243.---bop194903.01.2017 21:03
наказувати потрібно деяких командирів-відсутня дисципліна!
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IP: 95.135.35.---FLAG03.01.2017 13:38
Чому мої коменти "банять" в УП ???
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IP: 95.135.35.---FLAG03.01.2017 13:30
Сумно,дуже сумно від таких вістей...Мабуть нашим хлопцям на цій війні невистачає : не тільки сучасної зброї,харчування,належної військової літньої і зимової форми,сучасного військового захисту, але і - військових капеланів нашої Помістної української Церкви - Київського Патріархату !
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IP: 95.135.35.---FLAG03.01.2017 13:27
Сумно,дуже сумно від таких вістей...Мабуть нашим хлопцям на цій війні невистачає : не тільки сучасної зброї,харчування,належної військової літньої і зимової форми,сучасного військового захисту, але і - військових капеланів нашої Помістної української Церкви - Київського Патріархату !
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