Прокуратура забрала у Пашинского пистолет и патроны
Прокуратура изъяла пистолет у народного депутата Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт"), из которого он стрелял 31 декабря в Киевской области.
Об этом во время брифинга сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передают Українські новини.
Он отметил, что депутат использовал пистолет австрийской марки Glock19 с патронами 9 мм.
"Изъято оружие, изъяты патроны", - сообщил прокурор. Кроме того, изъята разрешительная документация на оружие.
Также Чибисов сообщил, что пока речь идет о предварительной квалификации дела как хулиганства, передает 112 Украина.
"Это предварительная квалификация, она была определена органом, который начал расследовать это дело. Мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действия каждого из лиц, мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступлений", - заявил Чибисов.
Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.
В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.
Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.
Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.
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Смешно читать экспертов, которые думают, что они разбираются во всем!
Моя позиция вот в том - что нужно наводить порядок во всех сферах нашей жизни и дороги не исключение!
Ключевой момент - это состояние дорог - оно катастрафическое - нужно для начала провести ремонт и потом уже гонять водителей за нарушение правил! Тогда будет резон что-то требовать!
а теперь скажи про Пашинского.
превишенії мери самооборони.
неприкасаємости депутатов
і твої прогнози о посадке Абраші за розворовиваниє в крупних размерах...
Мне вообще кажется, что народу было бы более спокойнее - если бы постоянно был контроль на дороге, чтоб можно было спокойно ехать с семьей и не бояться что на тебя нападут и побьют просто какие-то пьяные неадекватные водители! Вот к чему нужно стремиться!
А вы вот смотрели сериал Патруль про новых полицейских?
Смотрели как там люди общаются с полицескими? Есть к ним уважение разве?
Вы думаете что это нормально для цивилизованного общества? За свои действия на дороге, в частности, тоже нужно отвечать!