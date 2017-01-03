Прокуратура забрала у Пашинского пистолет и патроны

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Вторник, 3 января 2017, 15:34

Прокуратура изъяла пистолет у народного депутата Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт"), из которого он стрелял 31 декабря в Киевской области.

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передают Українські новини.

Он отметил, что депутат использовал пистолет австрийской марки Glock19 с патронами 9 мм.

"Изъято оружие, изъяты патроны", - сообщил прокурор. Кроме того, изъята разрешительная документация на оружие.

Также Чибисов сообщил, что пока речь идет о предварительной квалификации дела как хулиганства, передает 112 Украина.

"Это предварительная квалификация, она была определена органом, который начал расследовать это дело. Мы устанавливаем все обстоятельства. По результатам конкретного четкого определения действия каждого из лиц, мы сможем точно сказать, какие имеются признаки состава преступлений", - заявил Чибисов.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский проcтрелил ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

В ходе конфликта депутат выстрелил Химикусу в бедро из пистолета, сам же получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападавшей стороной был Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Уголовное производство по факту применения Пашинским огнестрельного оружия расследует прокуратура Киевской области.

Темы: Пашинский скандал прокуратура
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Комментарии — 40
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka04.01.2017 01:08
Сколько умных людей приняло участие в обсуждении ... и вполне очевидно что большинство из них пытаются отвести внимание от сути вопроса: " Прокуратура забрала у Пашинского пистолет и патроны". А почему не забрала видеорегистратор, который стоял в его машине во время произошедшего инцидента? Кто его изъял, где он находится, а может он был отключен, тогда кто его отключил и зачем?
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka04.01.2017 01:06
Сколько умных людей приняло участие в обсуждении ... и вполне очевидно что большинство из них пытаются отвести внимание от сути вопроса: " Прокуратура забрала у Пашинского пистолет и патроны". А почему не забрала видеорегистратор, который стоял в его машине во время произошедшего инцидента? Кто его изъял, где он находится, а может он был отключен, тогда кто его отключил и зачем?
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IP: 80.67.172.---karma03.01.2017 23:47
Екатерина Иванченко:
Смешно читать экспертов, которые думают, что они разбираются во всем!
Моя позиция вот в том - что нужно наводить порядок во всех сферах нашей жизни и дороги не исключение!
Ключевой момент - это состояние дорог - оно катастрафическое - нужно для начала провести ремонт и потом уже гонять водителей за нарушение правил! Тогда будет резон что-то требовать!
умніца.
а теперь скажи про Пашинского.
превишенії мери самооборони.
неприкасаємости депутатов
і твої прогнози о посадке Абраші за розворовиваниє в крупних размерах...
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IP: 185.90.61.---Настя Козина03.01.2017 23:46
Dmitry Golota:
Мне вообще кажется, что народу было бы более спокойнее - если бы постоянно был контроль на дороге, чтоб можно было спокойно ехать с семьей и не бояться что на тебя нападут и побьют просто какие-то пьяные неадекватные водители! Вот к чему нужно стремиться!
Наш народ настолько безконтролен, что слабо веритьс яв ноормы контроля - тут скорее нужно менять ментальность и работать над обучением еще с автошколы! Дополнительные курсы вождения, курсы подготовки к разным ситациям на дороги и так далее! Толькоо так можно сдвинуть ситуацию в позитивную сторону!
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IP: 46.229.227.---Tamara Koniltseva03.01.2017 23:43
Антон Закревский:
А вы вот смотрели сериал Патруль про новых полицейских?
Смотрели как там люди общаются с полицескими? Есть к ним уважение разве?
Вы думаете что это нормально для цивилизованного общества? За свои действия на дороге, в частности, тоже нужно отвечать!
Вот в этом проблема наша - мы умеем все критиковать, но не меняться самим! Это карма такая видимо наша! Хотим чтоб все менялось, кроме нас самих! Это плохо! Это нужно изменять!
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