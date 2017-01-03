Прокуратура забрала у Пашинського пістолет та патрони

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Вівторок, 3 січня 2017, 15:34

Прокуратура вилучила пістолет у народного депутата Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт"), з якого він стріляв 31 грудня в Київській області.

Про це під час брифінгу повідомив прокурор Київської області Дмитро Чібісов, передають Українські новини.

Він зазначив, що депутат використовував пістолет австрійської марки Glock19 з патронами 9 мм.

"Вилучено зброю, вилучено патрони", - повідомив прокурор. Крім того, вилучено дозвільну документацію на зброю.

Також Чібісов повідомив, що поки мова йде про попередню кваліфікацію справи, передає 112 Україна.

"Це попередня кваліфікація, вона була визначена органом, який почав розслідувати цю справу. Ми встановлюємо всі обставини. За результатами конкретного чіткого визначення дій кожного, ми зможемо точно сказати, які є ознаки складу злочинів", - заявив Чибісов.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу.

В ході конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета, сам же отримав удар пляшкою по голові.

Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

Кримінальне провадження за фактом застосування Пашинським вогнепальної зброї розслідує прокуратура Київської області.

Теми: Пашинський
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Коментарі — 7
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IP: 91.225.121.---DND03.01.2017 18:10
Влада замість врегулювання питання зброї, голову засунула в пісок, як до речі це робить у всьому. Звичайно Пашинський (на мою думку повинен мати зброю як голова комітету), однак чрму законом не визначено, хто має право носити зброю,і застосовувати скрізь, тільки на території приватної власності, на роботі і т.д. Чомусь банкіри, ювеліри, приватні детективи не мають права на носіння зброї, а коханки міністрів мають. Тож Україна є країна срціального расизму. Або повна заборона всім, або Закон про зброю для всіх з врегулюванням усіх нюансів.
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IP: 46.175.83.---vik735203.01.2017 17:34
Уявіть, що це зробив пересічний українець, тобто витяг бойовий пістолет та став погрожувати людині за не включену "аварійку". Найменше - тяжкі тілесні при перевищенні необхідної оборони. Ніхто не може напевно сказати, що було спочатку. Чи був постріл і "ответка" пляшкою, чи цей йовбак Пашинский почав тикати пістолетом в груди потерпілому, а той відчувши небезпеку, першим ударов відбив пістоль і куля пройшла через стегно зачепивши кістку зверху вниз (штани з кулевими отворами демонстрував потерпілий у лікарні), а вже другим ударом врізав придурку по голові. До речі потерпілий дивувався, чому штани - важливий доказ, не був цікавий "новій" поліції. А чи були знайдені дві гільзи? Якщо їх було дві, то де знаходилися відносно місця злочину. Впевнений. що ніяких слідчих дій не було зроблено. Пашинський є членом банди під назвою НФ, який має свого міністра МВС, тому надії на об'єктивне розслідування дуже примарні.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай03.01.2017 17:22
А чому сам Пашинський не в СІЗО за незаконне застосування зброі і замах на вбивство?..
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IP: 91.226.187.---Генератор03.01.2017 17:02
Яка зухвала поведінка прокуратури, попереду різдво, старий новий рік, і тобі не постріляти... Ну що за біда, чоловіку всі вихідні зіпсули...)))
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka03.01.2017 16:41
Прокуратура забрала у Пашинського пістолет та патрони...

А чому не видалили відеореєсстратор, який стояв у автомобілі на якому їхав народний обранець Пашинського? Невже Пашинський, чи може його дружина, необачливо його вимкнули, а ще краще скажіть, що в тому автомобілі його і зовсім не було..., то дивись хтось тоді і повірить...
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