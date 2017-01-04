Тука рассказал, когда на Донбассе могут состояться выборы

После освобождения оккупированных территорий на Донбассе еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы.



Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире Еспресо.TV, передает "УНИАН".

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса)", - сказал он.



По словам Туки, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", - добавил он.



