Тука рассказал, когда на Донбассе могут состояться выборы

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Среда, 4 января 2017, 03:02

После освобождения оккупированных территорий на Донбассе еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире Еспресо.TV, передает "УНИАН".

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса)", - сказал он.

По словам Туки, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", - добавил он.

Темы: Донбасс виборы
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