У Ле Пен отреагировали на возможный запрет въезда в Украину

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Четверг, 5 января 2017, 03:13

В штабе кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявили, что она не намерена посещать Украину.

Об этом пишет Reuters.

"Марин Ле Пен не намерена ехать туда (в Украину). Эта проблема будет решена по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Франции", - выразил уверенность представитель лидера французской ультраправой партии в ответе на запрос Reuters.

Как сообщалось, Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

В связи с этим Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.

Темы: Франция Крым СБУ
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Комментарии — 2
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IP: 82.145.220.---Мавра Новикова05.01.2017 10:27
Вона, як кандидат у президенти Франції, висловлює думку своїх французів-виборців, щоб набрати більше голосів. Тому, щоб змінити чиюсь думку про нас і про Крим, треба сюди запросити усіх їх, а не тільки її. Що Україна зможе зробити доброго для Франції, якщо вона не може сама собі дати ради?
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IP: 91.225.121.---DND05.01.2017 07:43
Дожились. Вже бояться сказати гопнику ти гопник, агресору -агресор, тепер щей дискусія французьку дурепу назвати дурепою. Отак і Крим здали, боялись, дати відсіч, влаштували пєснєпєния і марши педрилів на кораблях. Ручні політоли рекомендують, то ОРДо чи Орду годувати і купувати вугілля, то Криму допомогти вижить при окупантах, то М-16 прийняти для виробництва без тендерів і конкурсів, навіть самодержці до такої корупції не додумались. Що збудували малоросію з дурненькою непрофесійною і злодійкуватою переляканою владою з її Укрсибанками, Банком России, імпотентами з ОБСЄ. Отримали і війну і ганьбу. Малороси.
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