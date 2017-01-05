В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на ярмарку

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря.

Об этом сообщает BBC.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

Как известно, 23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Его удостоверение личности было найдено в кабине грузовика, а отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

Позже сообщалось, что полиция задержала предполагаемого сообщника Амри 40-летнего выходца из Туниса, проживающего в Берлине. 29 декабря он был освобожден.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.