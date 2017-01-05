В Берлине задержан подозреваемый по делу о нападении на ярмарку

1349 просмотров
0
Четверг, 5 января 2017, 04:02

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря.

Об этом сообщает BBC.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

Как известно, 23 декабря миланская полиция застрелила выходца из Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Его удостоверение личности было найдено в кабине грузовика, а отпечатки пальцев оказались идентичны тем, что нашли на руле.

Позже сообщалось, что полиция задержала предполагаемого сообщника Амри 40-летнего выходца из Туниса, проживающего в Берлине. 29 декабря он был освобожден.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Темы: Германия терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мигрантов в ФРГ подозревают в мошенничестве с социальной помощью 3 января 2017, 06:10
В Давосе заявили, что форум пройдет без Меркель и Олланда 2 января 2017, 21:52
Немецкий министр хочет запретить названия вроде "вегетарианский шницель" 28 декабря 2016, 22:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем
Разведка США: РФ передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону
Сенаторы США готовят закон о новых санкциях против России
Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
Все новости
Фото

Обама-стайл: Порошенко подвел фотоитоги года

Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее