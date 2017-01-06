Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации

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Пятница, 6 января 2017, 10:05

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ МОЗ, благодаря которму лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут зарегистрироваться в Украине за 17 дней.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тыс.

Напомним, ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Как известно, с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

Экономическая правда

Темы: Минздрав
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Комментарии — 2
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IP: 95.108.225.---kerubino06.01.2017 13:55
Невже переможуть Украінську медичну мафію ,щось мало віриться .
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IP: 91.225.196.---Бабушкин06.01.2017 12:39
Это действительно прорыв от МОЗ Украины, по сравнению с мелочными обвинениями МОЗа со стороны коррупционеров системы, не желающих перемен, а стремящихся оставить старые схемы взяточничества, мздоимства, поборов, рэкета, откатов.
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