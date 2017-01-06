Адвокат: Институт сердца Тодурова за месяц "наварил" на лекарствах 148 тысяч

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Пятница, 6 января 2017, 14:14

Институт сердца Министерства здравоохранения Украины в ноябре - декабре 2016 года трижды закупал препарат "Цефопектам" по завышенным ценам, переплата составила 148,32 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

Так, ссылаясь на данные в системе Prozorro, Закревская выяснила, что Институт сердца 23 декабря 2016 закупил препарат Цефопектам производства Борщаговского фармацевтического завода на общую сумму 197614,92 грн. (1821 флакон) по 108,52 грн в ООО "Галафарм".

"Интересно, что это очевидно привилегированная цена, специально для светил кардиохирургии, так как обычным покупателям та же ООО "Галафарм" продает этот же препарат того же производителя по 68,52 грн", - написала Закревская.

Переплата, по подсчетам адвоката, составила (108,52-64,3) * 1821 = 80524,62 грн. или 68%

25 ноября тот же Институт сердца тоже покупал Цефопектам, переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%

И еще одна закупка состоялась 23 ноября 2016 на 175 100 грн различных препаратов от ООО "Галафарм", среди которых снова 245 флаконов цефопектама по 107,54 грн. Ппереплата - 41855,8 грн. или 31%

"Собственно всего на трех закупках в течение месяца наваривают 148324,42 грн. Делимся с ООО "Галафарм" и вуаля ... Средний процент переплаты - 52%", - написала Закревская.

Она напомнила, что закупки Института сердца (который является государственным учреждением) впервые в этом году передали международным компаниям.

Как известно, ранее между директором Института сердца, известным кардиохирургом Борисом Тодуровым и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун возник конфликт.

За время, пока разгорался конфликт, свою поддержку Борису Тодурову выразил кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Украинская правда

Темы: Минздрав
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Комментарии — 7
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IP: 95.158.49.---oleg_k06.01.2017 15:23
а тема фоток - то взагалі для останніх ідіотів. Є фотка Порошенка із Путіним. то що далі? чокаються бокалами...
Судіть по справам!
Я не займаю чиюсь сторону, треба факти. а судити по фото із аксьоновим - дурість.
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IP: 103.50.106.---chesno106.01.2017 15:22
закревскую не интересует сколько за декабрь наварил порошенко?
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IP: 82.193.127.---Юрий Науменко06.01.2017 15:22
Цікава назва статті. "Інститут серця Тодурова". Наскільки мені відомо, то він лише керівник. Таке враження, начеб то Тодуров сам приймав участть у тендері. І при чому тут Медведчук? (кум російського президента?
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IP: 95.158.49.---oleg_k06.01.2017 15:21
Ну, можливо тому, що система Прозорро так побудована :)
Надали запит. Прийшла пропозиція на тендер. Можливо одна. От і закупили.
Таких прикладів масса!!!
Нефьодов сам казав - що поробиш. Зате прозоро :) якось так.
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IP: 178.212.99.---Mawron_ua06.01.2017 15:08
Підтримую МОЗ. Тодурови з медведчуками хай йдуть лісом.
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