Из-за снегопадов движение транспорта ограничили уже в шести областях

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта.



Об этом сообщает 6 января Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции.



Так, согласно данным на 15:00 на территории Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.



На Николаевщине ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

гсчс

На территории Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г.. Херсон).

С 15.00 в Кировоградской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме этого по данным "Укравтодора", с 16 часов 6 января на автодорогах общего пользования Черкасской области вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского траспорта.



Национальная полиция просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины и быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Украинская правда