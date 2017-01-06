Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США
Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и порочащую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Об этом идет речь в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в выборы США, обнародованного американской разведкой в пятницу, сообщает Reuters.
Согласно докладу, Путин преследовал цели подорвать веру народа в американскую демократию и очернить Клинтон.
"Мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трапма", – сообщается в докладе.
"Мы также считаем, что Путин и правительство РФ стремились увеличить предвыборные шансы избранного президента Трампа, в частности путем дискредитации госсекретаря Клинтон", идет речь в документе.
Ознакомиться с документом можно здесь.
Как сообщалось, после доклада спецслужб США 6 января новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.
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НЕ РО-ЗУ-МІ-Ю!
что не подвластно нашим мудрецам...
Для чого вся українська журналістська братія так розганяє цю новину про "ніщо"?
Таке хором підняття авторитету Путіна, його "безмежних можливостей" перебудови світу під себе, інакше як "черговою путінською кібератакою" пояснити не можна.
Це черговий рівень падіння української журналістики.