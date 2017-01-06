Разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2016 году "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и порочащую кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Об этом идет речь в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в выборы США, обнародованного американской разведкой в пятницу, сообщает Reuters.

Согласно докладу, Путин преследовал цели подорвать веру народа в американскую демократию и очернить Клинтон.

"Мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трапма", – сообщается в докладе.

"Мы также считаем, что Путин и правительство РФ стремились увеличить предвыборные шансы избранного президента Трампа, в частности путем дискредитации госсекретаря Клинтон", идет речь в документе.

Ознакомиться с документом можно здесь.

Как сообщалось, после доклада спецслужб США 6 января новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил, что Россия могла вести хакерские атаки на американские институты, однако заявил, что вмешательство российских хакеров не могло повлиять на результаты выборов американского президента.