Украина возобновила водоснабжение на оккупированную Луганщину

6285 просмотров
3
Воскресенье, 8 января 2017, 14:53

Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал - в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода.

Об этом "Громадському радіо" рассказал гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай.

Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января "ЛЭО" отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.

"Порядка 128 - 129-ти миллионов - долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло, они считают их так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, ну и считаем где-то 122-123 млн долг", - рассказал Грицай.

Напомним, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен из неподконтрольных районов. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.

Как известно, в начале декабря Киев из-за долгов остановил подачу воды в ОРЛО.

Экономическая правда

Темы: Луганская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из оккупированной Луганщины поступила первая оплата долга за воду 6 января 2017, 21:57
Прокуратура передала в суд дело мэра Северодонецка 14 декабря 2016, 00:30
На Луганщине боевики ранили двух бойцов АТО 9 декабря 2016, 09:54
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 171.25.193.---spitfire08.01.2017 22:29
керівники підприємств, які постачають ресурси ворогу, мають усвідомлювати свою відповідальність за колабораціонізм, навіть якщо ці їхні дії санкціонувала чинна влада.
влада в Україні, на відміну від Росії, не вічна, захищати своїх підлеглих-злочинців довго не зможе, тож їм доведеться або тікати, або відповідати.
ОтветитьС цитатой
IP: 91.225.121.---DND08.01.2017 19:04
Просинається Малоросія чеше репу і думає, чи би допомогти окупанту?
ОтветитьС цитатой
IP: 91.207.245.---sergeyb208.01.2017 17:27
давайте заболевших и раненых террористов еще лечить. мы же сердобольные. а они нас в благодарность потом убивать будут
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
День в АТО: 27 обстрелов, 2 бойцов ранены, боевики применили "Град"
В Кремле "устали" от обвинений разведки США
Турция не будет пересматривать позицию по Украине и Грузии в угоду России
В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17
Все новости
Видео

7 самых популярных видео со всемирных TEDx конференций

Хроника скандала

Эксгумация праха Александра Олеся