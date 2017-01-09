США готовы сбивать ракеты Северной Кореи

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Понедельник, 9 января 2017, 01:28

Возможности создания ядерного оружия и программа противоракетной обороны Северной Кореи представляют серьезную угрозу для США.

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает Reuters.

Соединенные штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания "если она будет направлена на нашу территорию или территорию наших друзей или союзников", сказал Картер.

Ранее в США заявили о возможности введения новых санкций против Северной Кореи после заявления лидера этой страны о продлении разработки межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь США.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

Темы: США Северная Корея ядерное оружие
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