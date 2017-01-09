Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГИЛ

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Понедельник, 9 января 2017, 05:36

Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, пишет DW.com.

По его словам, Москва обещала бороться с "Исламским государством" и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.

"В итоге, мы сражаемся с ИГ самостоятельно", - заявил Картер.

Глава Пентагона отметил, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, но в этих военных действиях Россия не принимает участия.

Он добавил, что Москва имела возможность убедить сирийского президента Башара Асада подать в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, но не сделала этого. По мнению Картера, действия РФ в Сирии "вдвойне усиливают" гражданскую войну.

Министр обороны США также назвал российские кибератаки на выборы в США агрессивным актом против демократии и не исключил военного ответа.

Темы: Росcия терроризм Сирия США
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