АТО: 51 обстрел, под огонь артиллерии попали Широкино и Луганское

1381 просмотр
1
Понедельник, 9 января 2017, 07:25

За прошедшие сутки, 8 января, террористы, используя запрещенные минскими соглашениями артиллерию и минометы, 51 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутовому, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкиному. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.

На Луганском - из минометов различных калибров обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Лопаскино и Станицу Луганскую. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении - из 122 миллиметровой артиллерии боевики били по Луганскому. Из 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцевому и Авдеевке. По Луганском огонь вела БМП противника.

Как сообщалось, 8 января были ранены трое военнослужащих ВСУ, еще трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения не вернулись к месту расположения подразделения. По состоянию на вечер 8 января связь с ними отсутствовала.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь 8 января 2017, 23:38
В канун Рождества миссия ОБСЕ насчитала 170 взрывов на Донетчине, 7 - на Луганщине 8 января 2017, 19:52
В воскресенье боевики 28 раз обстреляли силы АТО, 3 бойцов ранены 8 января 2017, 18:54
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND09.01.2017 09:00
Головне малоросам надати воду окупантам, щоб могли заправляти радіатори танків і атомобілів.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Трамп избрал главой нацразведки Дэна Коутса, которому запрещен въезд в РФ
АТО: 51 обстрел, под огонь артиллерии попали Широкино и Луганское
Картер не исключает военного ответа за российские кибератаки
Штаб: С тремя военными на линии разграничения пропала связь
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Музыка января

Лучшие концерты месяца