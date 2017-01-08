Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок

У зоні проведення АТО троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

Про це ввечері 8 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв'язок відсутній", - йдеться у повідомленні штабу.

У прес-центрі додали, що обставини зазначеної події наразі з’ясовуються.

Українська правда