Штаб: З трьома військовими на лінії розмежування зник зв'язок
Неділя, 8 січня 2017, 22:38
У зоні проведення АТО троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.
Про це ввечері 8 січня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування, не повернулись до місця розташування підрозділу. Наразі з ними зв'язок відсутній", - йдеться у повідомленні штабу.
У прес-центрі додали, що обставини зазначеної події наразі з’ясовуються.
Українська правда