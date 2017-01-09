АТО: 51 обстріл, під вогонь артилерії потрапили Широкине і Луганське

За минулу добу, 8 січня, терористи, використовуючи заборонені мінськими угодами артилерію і міномети, 51 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Широкине. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар’їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці, та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине. По Мар’їнці вогонь вела БМП противника, а по Талаківці – танк.

На Луганському – з мінометів різних калібрів обстріляно Троїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. По Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку – зі 122 міліметрової артилерії бойовики били по Луганському. З 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці, Майорську та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському, Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.

Як повідомлялося, 8 січня було поранено трьох військовослужбовців ЗСУ, ще троє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування не повернулись до місця розташування підрозділу. Станом на вечір 8 січня зв'язок з ними був відсутній.