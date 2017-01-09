Конуэй: Трамп примет решения по России после инаугурации

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Понедельник, 9 января 2017, 08:02

Избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.

Об этом заявила помощница Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью NBC, отвечая на вопрос, как поступит Трамп в отношении России, после ознакомления с докладом о кибератаках.

"Когда он станет президентом, после 20 января и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", - сказала она.

Ранее будущий глава аппарата Трампа Рейнс Прибус заявил, что Трамп принимает выводы разведки о причастности России к кибератакам, направленным на срыв выборов, и шаги в ответ на эти действия не исключены.

7 января в своем твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.

Темы: Трамп США Росcия
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IP: 94.76.66.---samal09.01.2017 11:21
Іван дурник, ще виявляться і Трамп.
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