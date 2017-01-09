СБУ: боевики получали соцвыплаты из бюджета Украины

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Понедельник, 9 января 2017, 12:14

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения АТО получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 миллионов гривен.

Украинская правда

Темы: СБУ АТО
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Комментарии — 1
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IP: 176.126.163.---Костя Галас09.01.2017 14:45
Таким чином всі, хто проживає не на нашій території автоматично стають бойовиками. Залишилось тільки взнати: хто той тупарь котрий написав цю замітку в газету: журналіст чи сбвушник?
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