В штабе АТО озвучили потери за день

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Среда, 1 февраля 2017, 19:09

В течение дня в зоне проведения АТО погибли 2 украинских бойцов, шестеро получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба АТО.

Согласно информации, всего зафиксировано 36 обстрелов.

"Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Утром, после массированных обстрелов с "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали", - говорится в сообщении.

"На Мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что на Луганском направлении с 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Врубовка, из минометов - Катериновку и Попасную, а с стрелкового оружия - Крымское.

Как известно, трехсторонняя контактная группа призывает прекратить огонь в районе Авдеевки максимум до 5 февраля.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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