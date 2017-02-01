Матиос: В квартире экс-министра обороны нашли секретные военные документы

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Среда, 1 февраля 2017, 23:36

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об изъятии секретных военных документов в ходе обыска квартиры бывшего министра обороны Павла Лебедева.

Об этом он сообщил в интервью 112 телеканалу.

"(Изъяты) вещи, подпадающие под признаки документов с грифом "совершенно секретно" и "секретно". Так как эти документы связаны с обороноспособностью страны и многими ее составляющими", - сказал он.

Матиос отметил, что экспертиза изъятых документов должна завершиться в марте-апреле текущего года.

Как известно, в августе 2016 года заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители провели обыск в квартире Лебедева.

Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана.

Украинские новости

Темы: Генпрокуратура Минобороны Матиос
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Комментарии — 3
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IP: 178.92.10.---Adam Viter02.02.2017 00:14
Секрети держави були вкрадені, як норкова шапка в туалеті, при Януковичу. А може тамбовський вовк нам був як товариш не тільки в Криму і Донбасі?
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IP: 176.100.177.---boreas02.02.2017 00:01
Документы с признаками секретных и совсекретных, или с грифом "секретно" и "совсекретно"? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если документ не засекречен, то и обвинять того, у кого он найден, не в чем. А если документ содержит гостайну, то к ответственности следует привлекать того, кто не засекретил документ.
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IP: 141.0.13.---Anatol Semeniuk01.02.2017 23:57
Супер оперативність!Серпень 16-обшук,лютий 17-несподівана знахідка,так,дивись,року так до 20 і до"оголошення підозри"доробитеся!
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