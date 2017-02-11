В Украину идут туман и гололедица

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Суббота, 11 февраля 2017, 15:28

В ближайшие сутки в Украине существенных осадков не ожидается, морозы немного ослабеют. 

Как сообщает Укргидрометцентр, в северных, западных областях Украины ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, в западных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 13-18°; днем 2-7° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве 12 февраля без существенных осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5°

 

13 февраля также существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. На Правобережье местами туман. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12° мороза, в большинстве западных и восточных областей 10-16° мороза; днем 2-8° мороза, на юге и в Карпатах от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье до 7° тепла.

В Киеве 13 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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