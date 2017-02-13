2 гражданских ранены из-за наезда БМП боевиков на их авто – ГУР

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Понедельник, 13 февраля 2017, 11:40

Разведка заявляет о ранении 2 гражданских лиц из-за наезда на их автомобиль боевой машины пехоты боевиков в Голубовке Донецкой области.

Об этом сообщает в понедельник Главное управление разведки Министерства обороны на странице в Facebook.

"12 февраля 2017 в н.п. Голубовка, не справившись с управлением механик-водитель боевой машины пехоты 4 отдельной мотострелковой бригады совершил наезд на автомобили местных жителей", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их автомобили.

Украинская правда

Темы: разведка Донбасс
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IP: 91.250.41.---irbit13.02.2017 12:23
а ВСУ по населенным пунктам не меньше травмируют и технику и людей .... нечего БТРам ездить по городу пусть объезжають вокруг
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