2 гражданских ранены из-за наезда БМП боевиков на их авто – ГУР

Разведка заявляет о ранении 2 гражданских лиц из-за наезда на их автомобиль боевой машины пехоты боевиков в Голубовке Донецкой области.



Об этом сообщает в понедельник Главное управление разведки Министерства обороны на странице в Facebook.



"12 февраля 2017 в н.п. Голубовка, не справившись с управлением механик-водитель боевой машины пехоты 4 отдельной мотострелковой бригады совершил наезд на автомобили местных жителей", – говорится в сообщении.



По данным ГУР, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их автомобили.



Украинская правда