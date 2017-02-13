2 гражданских ранены из-за наезда БМП боевиков на их авто – ГУР
Понедельник, 13 февраля 2017, 10:40
Разведка заявляет о ранении 2 гражданских лиц из-за наезда на их автомобиль боевой машины пехоты боевиков в Голубовке Донецкой области.
Об этом сообщает в понедельник Главное управление разведки Министерства обороны на странице в Facebook.
"12 февраля 2017 в н.п. Голубовка, не справившись с управлением механик-водитель боевой машины пехоты 4 отдельной мотострелковой бригады совершил наезд на автомобили местных жителей", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, в результате травмированы двое гражданских лиц и повреждены их автомобили.
Украинская правда