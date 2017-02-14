ООН пригрозила КНДР "серьезными мерами" за ракетные испытания

Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно осудил недавнее ракетное испытание Пхеньяна, назвав его "серьезным нарушением" резолюций СБ.

Об этом сообщает DW.com.

В ходе экстренного заседания, созванного по инициативе США, Японии и Южной Кореи, участники встречи пригрозили КНДР "дальнейшими серьезными мерами".

Текст заявления, подготовленного Соединенными Штатами, поддержали все постоянные члены Совбеза, включая Китай, традиционно выступающий на стороне Северной Кореи.

Запуск баллистической ракеты, которая, по заявлению Пхеньяна, является новым типом стратегического вооружения, способным нести ядерные боеголовки, был осуществлен 12 февраля. Как сообщило северокорейское государственное информагентство ЦТАК, испытаниями руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, из которых только один был успешным.

Осенью 2016 года Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.