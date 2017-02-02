В ЕС договорились о безвизе для Украины с лета 2017 года – источники

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.

Об этом говорится в статье "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины".

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвтз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье.

Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.

В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он длился всего один день), в апреле – перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС.

Если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

Из процедур принятия решений в ЕС получается, что фактическое действие безвиза на границе может начаться в июне, а окончательное решение Совета ЕС будет принято в мае, после президентских выборов во Франции.

Ранее сообщалось, что ЕС может начать триалог по визовой либерализации с Украиной в конце марта – начале апреля.

Напомним, в Брюсселе ожидают, что Украина может получить решение о безвизовом режиме с ЕС до мая-июня.

Европейская правда