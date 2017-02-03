Боевики обстреляли "Градом" тыловую Галициновку, досталось и Сартане

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Пятница, 3 февраля 2017, 09:44

Боевики ночью обстреляли из РСЗО "Град" Галициновку в Донецкой области, которая находится как минимум в 15 километрах от линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения обостряется. Практически во всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими соглашениями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию", - сказано в сообщении.

"На Донецком направлении - противник обстрелял из РСЗО БМ-21"Град" Галициновку", - добавили в сообщении.

Как уточнил "Украинской правде" пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин, обстрел произошел ночью. Повреждения зданий и жертвы не зафиксированы, добавил он.

 

На уточняющий вопрос о том, что Галициновка находится уже в тылу, он отметил: "К сожалению, это не первый случай. На днях мы фиксировали прилеты и в Очеретино".

Согласно сообщению пресс-центра, боевики в пятницу также обстреляли из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском направлении боевики также применили РСЗО БМ-21 "Град" по Талаковке, 120 и 82 миллиметровые минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке.

В свою очередь начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики в 5:30 обстреляли Сартану  – пригород Мариуполя. "Поврежден ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", - добавил он.

 
 

На Луганском направлении по Новозвановке, по информации пресс-центра АТО, била вражеская 152 миллиметровая артиллерия, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Попасной и Новозвановке.

Оксана Коваленко, УП

Темы: АТО Донбасс
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IP: 91.225.121.---DND03.02.2017 11:28
Війну зупинить свт. Петро, який пройде з плакатом. Астанавитєсь! Вугілля закупили, електрику подали, а. газ за рахунок українців безплатно подали. Все зробили, літак прострелено, нічого українськи раби відремонтуюють, головне вишка РФ біля одеси. Малоросія в розбудові. Депутати гульбанять, борг 71 мільярд, хабарі беруть НАЗК бездіє, офшор працює. Все працює.
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