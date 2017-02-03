СБУ обнародовала разговор, который свидетельствует об обстреле из жилых районов Донецка

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Пятница, 3 февраля 2017, 19:32

Служба безопасности Украины обнародовала телефонный разговор бывшего экс-главы "народного совета" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Андрея Пургина и "депутата" того же фейкового совета Татьяны Дворядкиной.

Согласно информации СБУ, этот разговор подтверждает, что террористы ведут обстрелы подконтрольных украинской власти территорий из жилых кварталов Донецка.

"Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.

В целом боевики совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.

В пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Украинская правда

Темы: Донецк боевые действия
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak03.02.2017 21:18
Обратите внимание!!Как только лишнехромосомный и скрепно православный слабоумный житель казламордии,так обязательно дегенерат!!И даже не нужно в этом сомневаться достаточно посмотреть на фэйсы этих имбицилов!!Вот пургин,ну это же даун,даже если он и завязал на время бухать,а эта старая скрепа дваряткина,эту тюркскую фамилию даже трудно украинцу славянину выговорить,у нее же на лице полное отсутствие интеллекта,впрочем,как и 86%руцких с ордынии!!!Достаточно посмотреть раисию-24 пять минут и ты понимаешь,что эти лица из "золотой орды"только за века приобрели еще более имбицильный ущербный вид!!!Слава Украiнi!Люта смерть орде!!
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IP: 185.89.217.---Yury Shestak03.02.2017 21:09
Ванючий кацапский синяк пургин(чего только стоит его фамилия пургин,конченый алкоголик и дегенерат руцкаго мира)звонит слабоумной кацапке с трудно выговариемой тюркской фамилией и дрыщут друг дружке,как бы в них ни чего не попало!Казламордые лишнехромосомные,все равно когда то попадет,лифтов еще много в Украине и украинцев готовых вас отправить к праотцам в ордынский улус"Джучи"к Мамаю многое множество....Вопрос только времени!!Слава Украiнi!!!!
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