В 6 областях ограничено движение транспорта из-за погоды

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Суббота, 4 февраля 2017, 10:46

В связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед), введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах в шести областях.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Житомирской области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 07:30 3 февраля.

В Киевской области с 8:30 3 февраля введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В Черкасской области с 10:30 3 февраля на дорогах общего пользования местного значения вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

В Винницкой области введено ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля.

В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5:00 3 февраля.

В Закарпатской области из-за перелива воды через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасека Свалявского района с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта.

В то же время, по состоянию на 8:00 4 февраля на автодороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов в районе с.Гребля, на 35 км уровень воды снизился, перелива через дорогу нет. Движение транспортных средств восстановлено.

Вместе с тем, по информации Укргидрометеоцентра, 4 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается высокий (4-й) уровень лавинной опасности.

4-5 февраля в горных районах Львовской области и 5 января в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности. В Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.

Также 4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.

По данным Укргидрометцентра, 4-6 февраля, в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, предусматривается постепенное повышение уровней воды над текущими уровнями: на реках Закарпатской области, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-1,0 м. Ожидается постепенное ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на 0,5-1,5 м.

Из-за наличия значительного количества снегового покрова, мерзлый грунт в бассейнах рек Закарпатья возможны подтопления пониженных участков талыми водами.

Темы: погода
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