Из-за погоды в 2 областях ограничено движение, в 5 - критический уровень аварийности

Из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда на дорогах в двух областях временно ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

Как сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укравтодора, ограничения в частности касаются дорог Винницкой и Хмельницкой областей: на Виннитчине движение ограничено для автобусов на дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля, на Хмельнитчине - тяжеловесного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5:00 3 февраля.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Кроме того, на Закарпатье на дороге сообщением Свалява - Мукачево в с. Пасика из-за угрозы подтопления частных домов обустраивают заграждения из мешков с песком, дорога перекрыта для транспорта со 2 февраля. Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.

В Житомирской области движение автобусов по дорогам общего пользования местного значения с 13:30 4 февраля восстановлено.

Как сообщили в Нацполиции, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован критический уровень аварийности, превышающей 50%.

Высоким уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

По данным НП, за минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 человек, травмированы 60.

Украинская правда