Из-за погоды в 2 областях ограничено движение, в 5 - критический уровень аварийности

4445 просмотров
0
Воскресенье, 5 февраля 2017, 11:55

Из-за неблагоприятных погодных условий и гололеда на дорогах в двух областях временно ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

Как сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укравтодора, ограничения в частности касаются дорог Винницкой и Хмельницкой областей: на Виннитчине движение ограничено для автобусов на дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля, на Хмельнитчине - тяжеловесного транспорта и автобусов по дорогам местного значения с 5:00 3 февраля.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Кроме того, на Закарпатье на дороге сообщением Свалява - Мукачево в с. Пасика из-за угрозы подтопления частных домов обустраивают заграждения из мешков с песком, дорога перекрыта для транспорта со 2 февраля. Объезд осуществляется по дороге М-06, которая проходит параллельно.

В Житомирской области движение автобусов по дорогам общего пользования местного значения с 13:30 4 февраля восстановлено.

Как сообщили в Нацполиции, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован критический уровень аварийности, превышающей 50%.

Высоким уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

По данным НП, за минувшие сутки на дорогах Украины погибли 9 человек, травмированы 60.

 

Украинская правда 

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Линии электроснабжения к Авдеевки отремонтировали
Климкин о планах Австрии по санкциям: Разве не искаженная логика?
В субботу в Авдеевке было спокойнее, ранены двое военных
А Авдеевке есть газ и тепло, вода по графику - Жебривский
Все новости
Шоколад

9 причин есть черный шоколад каждый день

Иппотерапия

Как 25 семей собрались и завели лошадку для детей