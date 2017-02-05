Разведка: в больницах Донецка сотни тяжелораненых боевиков

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Воскресенье, 5 февраля 2017, 12:12

В медицинских учреждениях Донецка по состоянию на 5 февраля находится 380 тяжелораненых военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Об этом сообщает в воскресенье Главное управление разведки.

"В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих", - заявили в разведке.

Из них в Донецкой областной клинической травматологической больнице (ул.Артема 106) находится 150 человек; в Институте неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака (пр.Ленинский 47) - 30 человек; в Центральной городской клинической больнице №1 (ул.Артема 57) и Донецкой областной больнице Калинина (пр.Ильича 14) - 200 человек.

Как сообщалось, 3 февраля первый заместитель начальника объединенного оперативного штаба Андрей Цветков сообщил, что за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.

Украинская правда

Темы: разведка
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IP: 194.44.107.---Andrii Roztoka05.02.2017 15:42
А чому б не заявити про тисячі?! Сотні це якось замало, для нашої славетної армії.
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