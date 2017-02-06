"Самопомич" регистрирует постановление об отставке министра Черныша

Фракция "Самопомич" намерена добиваться увольнения министра по вопросам оккупированных территорий Вадима Черныша.

Об этом "Украинской правде" сообщили народные депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Оксана Сыроид.

По словам Соболева, инициатива принадлежит вице-спикеру Оксане Сыроид.

В свою очередь вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что уже подготовлено соответствующее постановление. "Подготовили. Сегодня зарегистрируем", - пообещала Сыроид.

Она уточнила, что это позиция всей фракции "Самопомощь".

"Его действия направлены на подрыв национального суверенитета и государственной целостности", - заявила Сыроид.

По ее словам, высказывания министра Черныша свидетельствуют об "отрицании оккупации" и "позиции в интересах России", в том числе она возмутилась, что министр Черныш давал интервью российской "Газете.ру".

Также Сыроид раскритиковала политику министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Все те проекты решений, которые подготовило министерство под руководством министра Черныша, направлены на то, чтобы освободить Россию от ответственности и заставить Украину платить следующие 70 лет за все те разрушения", - считает Сыроид.

По ее словам, речь идет о двух документах, которые она ранее раскритиковала: о концепции Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины, которую правительство одобрило 31 августа 2016. Также речь идет об одобренном 11 января 2017 плане реинтеграции неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во фракции "Самопомич" этот план восприняли как "налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними". В "Самопомочи" утверждали, что будут требовать открыть уголовное производство в отношении всех должностных лиц, причастных к принятию таких решений правительства.

Как известно, Вадим Черныш возглавил министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в апреле 2016 года.

По информации УП, назначение Черныша в правительство Владимира Гройсмана продвигал нардеп от БПП Александр Третьяков. Раньше в 2015 году Черныша назначили руководителем Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса. В 2006-2007 гг. Черныш был губернатором Кировоградской области.

Ирина Салий, УП