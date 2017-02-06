В Николаеве националисты сорвали круглый стол сторонников Медведчука

В николаевском бизнес-центре "Александровский" активисты националистических организаций "Азов" и "Правый сектор" сорвали круглый стол организации "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.



Об этом в понедельник сообщает местное издание "Новостной Николаев".



Указывается, что круглый стол должен был быть посвящен вопросу выполнения минских соглашений и перспективы возвращения Донбасса под контроль Украины.



"Но к моменту начала мероприятия большую часть сидящих и "стоячих" мест в зале уже занимали активисты националистических организаций "Азов" и "Правый сектор", некоторые из них пришли в повязках, закрывающих лицо", - говорится в сообщении.



Между присутствующими началась словесная перепалка.



"То, что планировалось как обсуждение мыслями, в результате переросло в балаган и словесные обвинения", - пишет местное издание.



Как известно, в октябре 2016 года на Николаеве активисты заблокировали в столовой облгосадминистрации участников "Южного форума", организованного сторонниками "Украинский выбор" Виктора Медведчука.