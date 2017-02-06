В Украине значительно похолодает, обещают метели

7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья, ожидается значительное похолодание.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины".



По прогнозам, температура снизится ночью до 12-17°, в восточных, Черниговской и Сумской областях до 20-26°, днем до 9-15° мороза.



В южных областях и Прикарпатье ночью 3-9°, днем 0-5° мороза.



В большинстве областей, кроме восточных и северо-восточных, будт падать снег, в центральных, западных, ночью 8 февраля и в Житомирской и Киевской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

На Закарпатье и юге ожидается мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области ночью 8 февраля сильный осадки; в западных, центральных и южных областях порывы ветра 15-22 м/с.



9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23°, на юге и Прикарпатье до 8-13° мороза, дневная – существенно не изменится, осадки прекратятся. На дорогах будет гололедица.



Также, по данным "Автомобильных дорог", движение частично ограничено в 4-х областях: Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Хмельницкой областях.



В Черкасской области в связи с резким ухудшением погодных условий с 10.30 ч. 06.02.2017 введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта на автодорогах:



М-05 Киев - Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360)



Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622);



Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 - км 169 + 117).



В Житомирской области с 12:00 06.02.2017р. введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на территории Житомирской области на дорогах государственного значения М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин.



В Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.



На Хмельнитчине в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения.

С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05-00 ч. 03.02.2017 г.



О возобновлении движения будут сообщать дополнительно.

Так, по состоянию на 15-00 часов 6 февраля снято ограничение движения на въезд для тяжеловесных транспортных средств в город Киев.

Украинская правда