Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США

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Среда, 8 февраля 2017, 04:45

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал попытки говорить о моральной тождественности действий России и США.

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления в Сенате Маккейн говорил о российском оппозиционере Владимира Кара-Мурзе, который недавно был госпитализирован с отравлением.

"Владимир знал, что (президент России Владимир) Путин является убийцей. И он убийца. И он вполне может быть следующей мишенью. Владимир знал, что нет никакой моральной тождественности между Соединенными Штатами и путинской Россией", - сказал Маккейн, который является критиком риторики Трампа в отношении России.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме. И говорить о какой-то моральной эквивалентности между двумя странами является проявлением или ужасной дезинформированности, или невероятной предвзятости", - заявил Маккейн.

Маккейн во время выступления перечислил ряд других погибших критиков Путина и журналистов, в убийстве которых подозревают российское правительство.

Это заявление Маккейна состоялась после того, как в интервью Fox News президент США заявил об уважении к Путину. При этом, когда Трампу напомнили о связи Путина с политическими убийствами журналистов и оппозиционеров, он ответил, что есть много убийц и США не такая невинная страна, по сути, приравняв действия двух стран.

Темы: Трамп Путин США Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 91.200.181.---Eugene Bogdan08.02.2017 09:10
Ісконною москальською мовою М'ЯСНИК як раз і буде КАСАП. Це тюркське слово, в турецькій мові існує і зараз.
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IP: 176.100.177.---boreas08.02.2017 08:01
Маккейн прав - Рейган был великим президентом.
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