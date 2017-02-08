Маккейн о Путине: нет никакого морального равенства между этим мясником и США

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал попытки говорить о моральной тождественности действий России и США.

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления в Сенате Маккейн говорил о российском оппозиционере Владимира Кара-Мурзе, который недавно был госпитализирован с отравлением.

"Владимир знал, что (президент России Владимир) Путин является убийцей. И он убийца. И он вполне может быть следующей мишенью. Владимир знал, что нет никакой моральной тождественности между Соединенными Штатами и путинской Россией", - сказал Маккейн, который является критиком риторики Трампа в отношении России.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме. И говорить о какой-то моральной эквивалентности между двумя странами является проявлением или ужасной дезинформированности, или невероятной предвзятости", - заявил Маккейн.

Маккейн во время выступления перечислил ряд других погибших критиков Путина и журналистов, в убийстве которых подозревают российское правительство.

Это заявление Маккейна состоялась после того, как в интервью Fox News президент США заявил об уважении к Путину. При этом, когда Трампу напомнили о связи Путина с политическими убийствами журналистов и оппозиционеров, он ответил, что есть много убийц и США не такая невинная страна, по сути, приравняв действия двух стран.