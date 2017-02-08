Главаря боевиков "Гиви" убили в Донецке

48731 просмотр
11
Среда, 8 февраля 2017, 08:28

Командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под кличкой "Гиви", убит в контролируемом боевиками Донецке.

Об этом 8 февраля сообщили в "оперативном командовании ДНР", сообщает сепаратисткий ресурс ДАН.

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", – говорится в сообщении.

Боевики считают это продолжением "террористической войны".

На месте происшествия работает "следственная группа". Подробности уточняются.

По данным российского "Интерфакса", Толстых убили на рабочем месте, а "Новая газета" пишет, что в кабинет "Гиви" выстрелили из гранатомета.

Бывший украинский военнослужащий Толстых с мая 2014 года участвовал в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт на стороне боевиков и имел позывной "Гиви"

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

За последние два года на оккупированной части Донбасса многих "полевых командиров" боевиков убили не в боях. Не исключено, что за этим стоят российские спецслужбы, хотя пророссийские боевики обвиняют в смертях украинских бойцов.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс АТО терроризм "ДНР"
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В сеть выложили видео с места гибели "Гиви" 8 февраля 2017, 10:17
Служба безопасности о смерти "Гиви": нужно проверять 8 февраля 2017, 09:46
Боевика "Гиви" взорвали в его кабинете – СМИ 8 февраля 2017, 09:19
powered by lun.ua
Комментарии — 11
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.23.165.---brs08.02.2017 11:04
палкооовник, а чё не генералиссимус вселенной?
ОтветитьС цитатой
IP: 109.251.2.---predtech08.02.2017 11:01
если не фейк, то отличная новость для хорошего дня :)
ОтветитьС цитатой
IP: 77.222.145.---ReAlex08.02.2017 10:24
llkorol: Думаю, що ще є наші хлопці на донецькій землі! Слава їм і подальших успіхів в ліквідації непотрібу та зрадників!!!
Так, це мабуть місцевий партизанський рух опору рашистам з патріотично налаштованих українців на тимчасово окупованій території ЛДНР.
ОтветитьС цитатой
IP: 91.200.3.---grom246808.02.2017 10:24
Гиви грохнули в 6:12, а если бы у него были мозги, то в это время мог бы готовиться к завтраку в тюрьме.
ОтветитьС цитатой
IP: 95.133.225.---Brokerman08.02.2017 10:17
лИКВИДИРУЮТ СОБАК, думаю это дело рук наших, украинцев, ой молодца ребята..
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В Кремле открещиваются от убийства "Гиви"
В Нигерии захватили в заложники украинца и россиян
ГПУ проверяет Шуфрича на уплату налогов
В сеть выложили видео с места гибели "Гиви"
Все новости
Что, где и почем

На переработку можно сдать почти любой мусор

Выступления TEDxKyiv

Связь поколений, сила популизма, комета Чурюмова и Евангелие для гопников