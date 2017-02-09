Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст

15130 просмотров
1
Четверг, 9 февраля 2017, 15:31
president.gov.ua

Активные действия по подготовке оккупации Крыма Россия начала еще в 2013 году, и экс-президент Виктор Янукович знал об этом.

Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко, передает LIGA.net.

"Мы четко установили и подали в виде письменных доказательств в ЕСПЧ документы, свидетельствующие, что активную фазу подготовки к захвату Крыма РФ начала еще в 2013 году. Но мы понимаем, что такой план был раньше. Нам удалось получить доказательства, что в 2013 году РФ уже начала активные действия на территории Крыма", - сказал он.

"Это подтверждается тем, что РФ несанкционированно увеличила свой военный контингент. На территорию Украины со стороны Крыма незаконно кувыркался личный состав и техника РФ, это подтверждается и тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма - и это зафиксировано документально ", - сказал Петренко, подчеркнув, что Минюсту известны фамилии должностных лиц РФ, координирующие эту спецоперацию.

Петренко отметил, что в материалах иска есть документальные доказательства захвата в плен и применения пыток со стороны российских силовиков к местным жителям Крыма в 2014 году.

"Это еще раз подтверждает, что так называемая версия РФ о том, что они "эмоционально отреагировали на революцию" и "помогли своим братьям" в Крыму, проведя "референдум" - это полная ложь", - сказал министр.

Петренко подчеркнул, что прежнее руководство Украины – Янукович, его окружение, а также руководство спецслужб не могли не знать о действиях по подготовке оккупации полуострова.

"Фактически они помогали том, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил министр.

Как известно, 7 октября 2015 президент Петр Порошенко подписал закон, которым устанавливается, что датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014.

Темы: Крым аннексия Янукович Росcия Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинцы в Крыму: 6 наказаний за отказ от российского паспорта 9 февраля 2017, 15:28
В оккупированный Крым начали транслировать украинское радио 9 февраля 2017, 14:52
Песков: Вряд ли Украина будет предметом сделки Путина и Трампа 9 февраля 2017, 14:44
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.104.188.---Mawron_ua09.02.2017 18:21
Немає сумнівів, що Росія була співучасником розстрілу українців в Києві зимою 2014 р. Сам Янукович на цей злочин без гарантій не пішов би.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Военный самолет РФ атаковал турецких солдат в Сирии, 3 погибших
Ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его сообщники
Вопрос транша для Украины снова отсутствует в повестке дня МВФ
Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст
Все новости
История

Первый бой УПА против "немецких варваров" и дальнейшая борьба с нацистами

Building of the Year

Где расположены и как выглядят лучшие здания 2016 года