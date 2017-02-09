Россиян заставили убрать книги о "Гиви" и "Мотороле" на ярмарке в Минске

11295 просмотров
0
Четверг, 9 февраля 2017, 15:36

На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на стенды книги о боевиках Донбасса, а также книги покойного украинца Олеся Бузины.

Разжигающую межнациональную вражду литературу уже убрали со стендов, сообщает белорусское Радио Свобода

Так, "Книжный мир" представил книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового и "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, на обложках которых есть и уже убитые в захваченном боевиками Донецке "Гиви" (Михаил Толстых) и "Моторола" (Арсен Павлов).

 

Также на стенды попала книга "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы" Эль Мюрида.

 

Также выставили книги скандально известного Олеся Бузины – "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба: как придумали Украину".

Как объяснил представитель компании "Макбел" – одного из организаторов выставки – издательства арендуют площади и в первый день до 12:00 раскладывают свою продукцию.

"Но после этого мы обязательно проходим и смотрим, какая литература представлена. И сегодня с утра все эти книжки сомнительного содержания убрали", – сказал собеседник "Радио Свобода".

"Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас убрали и вроде бы все поняли", – сообщил он.

"Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать", – добавил представитель "Макбел".

Темы: Росcия Беларусь Донбасс терроризм пропаганда
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст 9 февраля 2017, 15:31
Песков: Вряд ли Украина будет предметом сделки Путина и Трампа 9 февраля 2017, 14:44
Санкции против России должен сопровождать диалог – премьер Греции 9 февраля 2017, 14:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Военный самолет РФ атаковал турецких солдат в Сирии, 3 погибших
Ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его сообщники
Вопрос транша для Украины снова отсутствует в повестке дня МВФ
Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст
Все новости
История

Первый бой УПА против "немецких варваров" и дальнейшая борьба с нацистами

Building of the Year

Где расположены и как выглядят лучшие здания 2016 года